الأنبا باخوم يكشف كيفية نيل الغفران الذي يمنحه البابا فرنسيس

شرح الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون البطريركية؛ والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ كيفية الحصول على الغفران الذي يمنحه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم.وقال الانبا باخوم عبر صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، أن" أولى خطوات الحصول على الغفران الكامل هو التوبة والندامة وفحص الضمير"، مضيفا:"لابد من طلب المغفرة من الله والنيه الكاملة للاعتراف لدى الكاهن في أقرب فرصة".وتابع:" أنه توصي الكنيسة عند وقت صلاة البابا إعداد هيكل صغير عليه صليب أو مصلوب للمساعدة في الصلاة"، وأشار إلى أنه "على المصابين بفيروس كورونا والعاملين الصحيين وعائلاتهم، ومن يصلون من أجلهم يتلون" أبانا " و" نؤمن" بالإضافة إلى الصلاة للعذراء مريم على نية البابا والكنيسة".ويصلي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم الجمعة 27 مارس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، ليرفع الله عن العالم وباء كورونا، وكان قد نُقل الصليب العجائبي من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس، اليوم الجمعة 27 مارس.وقصة هذا الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما حسب التقليد الكنسي والتاريخ، أنه صليب عجائبي حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذي حدث بإيطاليا عام 1522.