12 حالة وفاة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل حالة الوفاة الرابعة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال اليوم، الجمعة، ليرتفع عدد إجمالي حالات الوفاة لـ12 حالة.وتعد حالة الوفاة رقم 12 لدى الاحتلال، هي الثانية في أقل من ساعة، حيث تم تسجيل حالة وفاة أخرى قبل نحو 50 دقيقة.وأكدت صحة الاحتلال أن عدد المصابين بكورونا لديها ارتفع إلى 3035 حالة، صباح اليوم، محذرة من استمرار ارتفاع عدد الحالات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن هناك 500 جندى لديه سيعاونون أجهزة الشرطة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ تعليمات الإغلاق.على الجانب الآخر، أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى، فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة عن إصابة 9 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم داخل الحجر الصحي منذ البداية ولم يختلطوا بأحد من الخارج.