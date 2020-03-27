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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفنزويلى: ترامب «راعى بقر عنصرى» وشخص بائس

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:10 م
مادورو
مادورو
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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "راعي بقر عنصري"، متحديًا مكافأة قدرها 15 مليون دولار عرضتها الولايات المتحدة لمن يساعد في إلقاء القبض عليه، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الزعيم الاشتراكي، الذي حذر من أنه مستعد للقتال إذا قررت الولايات المتحدة والجارة كولومبيا غزو بلاده، تأتي بعد أن وجهت الولايات المتحدة، أمس، اتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات له ولعدد من كبار المسئولين الفنزويليين.

ووصف مادورو في خطاب تليفزيوني، استنكر فيه الاتهامات الموجهة إليه وكبار مسئوليه، الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "شخص بائس".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إن الهدف من توجيه الاتهامات للمسئولين الفنزويليين في هذا الوقت هو إعطاء دفعة لحملة إعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة هذا العام.

وعرضت الخارجية الأمريكية المكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو، الذي تعاني دولته منذ سنوات من أزمة اقتصادية عميقة واضطراب سياسي.

ويشير توجيه الاتهام إلى مرحلة جديدة خطيرة يواجهها مادورو في وقت قال فيه مسئولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُحبط للغاية من نتائج السياسة الفنزويلية.

واتهم المدعي العام الأمريكي وليام بار، أمس الخميس، مادورو ومسئولين آخرين بالتواطؤ مع فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) من أجل إغراق الولايات المتحدة بمخدر الكوكايين.

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