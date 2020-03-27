إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مسيرة مناهضة للاستيطان بالضفة

أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفرقدوم بمحافظة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية.وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما بعيار معدني.