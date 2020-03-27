مصدر ينفى تواصل الرياض وموسكو حول زيادة أعضاء «أوبك+»

نفى مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية وجود أي تواصل بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره الروسي بشأن زيادة أعضاء دول (أوبك+).وأكد المصدر- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.وكان كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد قال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إبرام اتفاق جديد لأوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.وأضاف: "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى.. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فإنه من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".