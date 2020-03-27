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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: الاتحاد الأوروبى لم يخصص أى أموال لمكافحة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:59 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن الاتحاد الأوروبي لم يخصص، حتى الآن، أى أموال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مورافيتسكي- في كلمة بالبرلمان- "للأسف، الاتحاد الأوروبي لم يخصص حتى سنتا واحدا لمكافحة فيروس كورونا".. مشددا على أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تمويل البلدان الأعضاء بأسرع وقت لمكافحة الفيروس.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، "جائحة"، الـ551 ألف شخص في 176 بلدا وإقليما، على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات قرابة الـ25 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 127 ألف شخص.. أما في بولندا تم تأكيد إصابة أكثر من 1244 شخصا و16 وفاة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت بين حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، حتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.

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