نائب: الإخوان لديهم عداء شديد تجاه الشعب المصرى ومؤسسات الدولة

هاجم النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، دعوات تنظيم الإخوان الإرهابى على صفحات السوشيال ميديا و"فيس بوك" باقتحام السجون لتكرار ما حدث أيام ٢٥ يناير ٢٠١١، مشددًا على أن تلك الجماعات تتمنى سقوط الدولة المصرية، ولديها عداء شديد تجاه الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، قائلًا "الحكومة المصرية على استعداد لمكافحة انتشار كورونا والتصدى لأى دعوات تحريضية إخوانية ضد الشعب المصرى والدولة، فضلًا عن أن الدولة لديها كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء العالمى فيروس كورونا".وأضاف "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما جرى فى أحداث ٢٥ يناير باقتحام السجون لن يتكرر، لأن الدولة لديها العديد من خطط التأمين التى تستطيع مواجهة أى خطر ضد الدولة، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يعاني من أحلام لن تتحقق، قائلًا "الإخوان هدفهم خروج قياداتهم وأنصارهم من داخل السجون المصرية، لكن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بأى دعوات هدفها إشاعة الفوضى داخل الدولة".