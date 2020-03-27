استثناء الصابون السائل من قرار وقف التصدير

حصل "الدستور" على نسخة من منشور تصدير رقم 8 لسنة 2020 الصادر عن مصلحة الجمارك.وتضمن المنشور استثناء الصابون السائل لغسيل الصحون والأرضيات، والصابون السائل أو المسحوق لغسيل الملابس من الأصناف الموقوف تصديرها بموجب صورة قراري وزيرة التجارة والصناعة رقمي 186 و187 لسنة 2020 بوقف تصدير كل من الكحول بكل أنواعه ومشتقاته الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه- كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى.