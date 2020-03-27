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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زحام الكورنيش يكسر حظر التجوال بالإسكندرية

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:56 م
الإسكندرية
الإسكندرية
شيماء حمودة
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على الرغم من التحذيرات والتنبيهات المشددة بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى، إلا أن مشهد كورنيش الإسكندرية ضرب بهذه التنويهات عرض الحائط.

تجولت "الدستور" منذ الصباح الباكر على كورنيش الإسكندرية لرصد مدى التزام أهالي المدينة بالتعليمات والتنبيهات "خليك في البيت"، إلا أن المشهد الحالي كان اعتياديا وتتكرر رؤيته في الأيام العادية ما قبل تعرض البلاد لأزمة كورونا الصحية.

فازدحم الكورنيش بالسكندريين بصحبة عائلاتهم من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بأوقاتهم وممارسة رياضتهم الصباحية، واصطفاف السيارات الخاصة مع ارتفاع أغاني المهرجانات من داخلها، وذلك في ظل سيولة مرورية وحركة طبيعية لوسائل النقل العام والخاص.

حيث يشتهر كورنيش عروس البحر المتوسط بحرص أهلها، في صباح كل يوم جمعة، واستغلال العطلات الرسمية على التواجد لممارستهم الرياضة الصباحية وأيضا انتشار الفرق الشبابية لركوب الدراجات الهوائية والنارية وكذلك ممارسة رياضة الجري.

من جانبه قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولات ميدانية مكبرة، بعدد من المناطق والأحياء السكندرية منذ القرار الوزاري بفرض حظر تجوال المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، والذي تم تنفيذه بدءا من يوم الأربعاء الماضي من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا. مؤكدا أن تلك القرارات تأتي حرصا علي مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا وتكرارا من التجمعات باعتبارها سببًا رئيسيًا في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونصحت بضرورة العزل الاجتماعي، باعتباره الحل الأمثل لمواجهة الفيروس، ضد تفشي الفيروس، أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.

وللوقاية من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر انتقال المواطنين بكل أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

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