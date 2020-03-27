غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

تنطلق مساء غدٍ السبت الأمسية الخامسة عشرة (حلقة نصف النهائي لمنافسات البيرق) من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع.حيث تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك عبر قناتي بينونة والإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي من مسرح شاطئ الراحة ودون حضور الجمهور.وستضم الأمسية كلًا من: عبدالمجيد سعود الغيداني، مطرب بن دحيم العتيبي ومحمد البندر المطيري ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، مبارك بالعود العامري من الإمارات، إضافة إلى الشاعر المتأهل بتصويت المشاهدين مع بداية الأمسية نفسها، وسيُقدِّم الشعراء الستة روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.وكانت الحلقة الماضية قد أسفرت عن تأهل الشاعرين السعوديين: محمد البندر المطيري ومحمد الحمادي العتيبي، فيما سيُعلِن الإعلاميّان حسين العامري وأسمهان النقبي، مقدما البرنامج، في بداية الحلقة الخامسة عشرة عن المتأهل من الحلقة الماضية، حيث يتنافس من خلال تصويت المشاهدين عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون كلٌّ من: أحمد بن عايد البلوي وخالد القصيري الجهني وصالح محمد العنزي من السعودية، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت.