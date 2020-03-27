«المصريين الأحرار» يواصل تطهير الأماكن الحيوية بإيتاى البارود

دشن حزب المصريين الأحرار، بأمانة إيتاي البارود، أعمال تعقيم وتطهير ورش للمناطق الحيوية بمدينة إيتاي البارود.استهدفت أعمال التطهير والتعقيم داخل الشوارع الرئيسية بمركز ومدينة إيتاي البارود ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومكتب البريد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.وأشرف على أعمال التعقيم أمين الحزب بمركز إيتاي البارود عمر عيسوي عرفات، وأحمد فايز باز أمين التنظيم؛ وحضور هيئة مكتب المركز.ونظم أعضاء الحزب جولات ميدانية ولقاءات مع المواطنين من الشباب وكبار السن لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعمل على توعية المواطنين بجميع أنحاء إيتاي البارود.