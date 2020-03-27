الإصابات بكورونا فى أمريكا اللاتينية تتخطى 10 آلاف

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية تتخطى 10 آلاف.وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من 13 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين 81896 حالة مؤكدة، لتكون الأولى عالميا متجاوزة الصين صاحبة بؤرة انتشار المرض.فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن 1176 حالة، بينما سجلت الصين 81285 حالة مصابة و3287 حالة وفاة محتلة المركز الثاني خلف الولايات المتحدة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث، ما يمهد لمنحها تمويلا فيدراليا وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، كما أعلن أمس حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، بسبب تفشي فيروس كورونا واصفا إياه بـ"الكارثة الكبرى".