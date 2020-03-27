السويد تحظر التجمعات التى تزيد على 50 شخصًا

قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها قررت حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد العدد في أي منها على 50 شخصا من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي: "يتعرض عزمنا للاختبار، هدف الحكومة هو بالطبع الحد من التفشي بأكبر قدر ممكن".وأضاف "قررت الحكومة حظر التجمعات العامة التي تزيد على 50 شخصا".وسيسري الحظر الجديد اعتبارا من يوم الأحد ويواجه مخالفوه الغرامة أو الحبس لمدة ستة أشهر.وفي السابق حظرت الحكومة التجمعات التي تزيد على 500 شخص.