دراسة: احتمال وفاة عشرات الآلاف بسبب «كورونا» فى أوروبا

ذكرت دراسة نشرت اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن تسجل أوروبا عشرات الآلاف من حالات الوفاة الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا هذا العام، حتى في أفضل سيناريو.وقدر باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن أن 279 ألف شخص سيفارقون الحياة في منطقة أوروبا ووسط آسيا، التي تضم روسيا، خلال الأيام الـ250 المقبلة، إذا اتخذت جميع الدول الإجراءات المشددة التي تطبق بالفعل في معظم الدول الأوروبية.وأضاف الباحثون أنه في مختلف أنحاء العالم، هناك 1.9 مليون شخص ربما يقضون نحبهم هذا العام، بعد إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، إذا استخدمت جميع الدول إجراءات التباعد الاجتماعي.وأشارت تقديرات الباحثين إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومات أي إجراء على الإطلاق، ربما تصل حصيلة الوفيات إلى 40 مليون، وحصيلة المصابين إلى سبعة مليارات بسبب الفيروس.وقال باتريك والكر، أحد مؤلفي التقرير "تشير تقديراتنا إلى أن العالم سوف يواجه وضعا طارئا صحيا عاما حادا غير مسبوق في الأسابيع والأشهر المقبلة.وأضاف: "تشير نتائجنا إلى أن جميع الدول تواجه خيارا بين إجراءات مكثفة ومكلفة لمواجهة انتقال الفيروس أو المخاطرة بأنظمة صحية تفوق قدرتها الاستيعابية بشكل سريع".وتابع: "غير أن نتائجنا تؤكد على أن العمل السريع والحاسم والجماعي سينقذ ملايين الأرواح في العام المقبل".