أبرز معلومات عن «النصر» لصناعة المواسير الصلب

تأسست شركة النصر لصناعة المواسير الصلب عام 1962م، وذلك لتوفير كل احتياجات السوق المحلية من مواسير الصلب الملحومة طوليا وحلزونيا، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100% من أسهم الشركة.وتوسعت الشركة تدريجيًا إلى أن أصبحت تصدر منتجاتها إلى دول عديدة منها ألمانيا وإيطاليا والهند، ودول عربية عديدة، كما حصلت الشركة على شهادة الأيزو 9002.وتعد الشركة من أكبر وأعرق شركات إنتاج المواسير الصلب في إفريقيا والشرق الأوسط المقامة على مساحة نصف مليون متر مربع بمنطقة عين حلوان بالقاهرة.حيث حصلت الشركة على شهادتي مطابقة جودة الإنتاج والسلامة والصحة المهنية.كما تنتج شركة النصر لصناعة المواسير الصلب أنابيب الصلب الملحومة، وتجهيزات الأنابيب والنفط وأنابيب الغاز والصرف الصحي وأعمدة مصابيح الشوارع.