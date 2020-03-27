«التعاونى الزراعى» يشيد بقرارات «السيسى» لدعم الفلاح ضد كورونا

وجه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، التحية والتقدير لحكومة مصطفى مدبولى على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها بتكليفات من الرئيس السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وأشاد "ممدوح" فى بيان اصدره، اليوم، بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020 بسعر 700 جنيها للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة 15 جنيهًا عن سعر العام الماضى، على أن تحدد وزرات التموين، المالية، والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة، مثمنا القرارات التى اتخذتها الدولة والمتعلقة بالفلاح لتخفيف الأعباء المادية، وفى مقدمتها قرار الرئيس السيسى بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ثم قرار محافظ البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المربين لمدة 6 أشهر.واختتم: هذه القرارات والاجراءات لاقت ارتياحا واسع النطاق بين جموع المزارعين على مستوى الجمهورية لانها تدعم الفلاح في مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا ان الجمعيات توفر الأسمدة ومستلزمات الانتاج بجميع المحافظات.