أبرز 6 معلومات عن «النصر» لصناعة السيارات

أنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار وزاري عام 1957، وذلك بتشكيل لجنة تضم كلا من وزارة الحربية ووزارة الصناعة المصرية.وجاء الهدف من تأسيس شركة النصر للسيارات لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، حيث تمت دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)" الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959.ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية.وتم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.وتتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة النصر للسيارات في إنتاج وبيع سيارات الركوب بأنواعها وإنتاج الأجزاء المتنوعة الخاصة بالنقل والركوب.كما تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100% من أسهم الشركة.