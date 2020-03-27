الأسهم الأمريكية تهوي بعد صعود مذهل مع تنامي مخاوف الفيروس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الجمعة، بعد موجة صعود لثلاث جلسات هي الأفضل للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في نحو 100 عام، مع عودة المخاوف حيال الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا سريع الانتشار إلى الواجهة.وهبط داو 653.70 نقطة بما يعادل 2.90 بالمئة إلى 21898.47 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 74.0 نقطة أو 2.82 بالمئة مسجلا 2555.87 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.29 نقطة أو 3.12 بالمئة إلى 7554.25 نقطة.