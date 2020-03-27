5 ملايين جنيه من الأزهر لدعم جهود مكافحة كورونا

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037- حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.ويشيد الإمام الأكبر بكل الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكل الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، مطالبًا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كل التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيًا المولى أن يحفظ مصرنا الغالية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.