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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المخابز: هدوء بالمدن.. والقرى والنجوع الأكثر نشاطًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:54 م
مخبز
مخبز
دعاء أبو العزم
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قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن غرفة العمليات المشكلة منذ بدايه الحظر لمتابعة أنشطة المخابر رصدت هدوء وعزوف من المواطنين في عواصم المحافظات والمدن عن الخروج والذهاب للمخابز في أول يوم بالحظر الكامل.

وأضاف الرفاعي أن القرى والنجوع والأرياف الاكثر نشاطا للشراء.

وفسر الرفاعي،هذا الأمر بأن إقبال المواطنين خلال الثلاثة أيام السابقة وتخزين المواطن لسلعة رغيف الخبز هو ما جعل حجم المبيعات اليوم اقل.

هذا وتوقع الرفاعي بأن الأمور سوف تسير بشكل طبيعي وأرجح أن الأيام المقبلة ستسير الأمور بطبيعتها وخاصة أن المواطن تأكد اليوم بعدم تأثر المخابز بقررات الحظر.

وعن المحافظات التي تم رصدها اليوم الجيزة ومدنها الشمالية هدوء تام بعكس مدن الجنوب الحوامدية والبدرشين والعياط الأكثر نشاطا

وعن القاهرة قال إن الأمور كانت بشكل طبيعي وعدم وجود زحام، وكذلك في الاسماعيليه كانت الامور اكثر هدوء. بينما شهدت بعض قرى الفيوم زحامًا بعكس المحافظة نفسها، وقال الرفاعى إن غرفة العمليات مستمرة بشكل يومي لمتابعه الوضع في ظل الأزمة الحالية حتى يمن الله على مصرنا وشعبنا بالخروج من هذه الازمة.

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