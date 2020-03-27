إخلاء سبيل متهم بتصنيع مواد كيمائية مجهولة المصدر

أمرت نيابة منشأة ناصر، بإخلاء سبيل صاحب محل، على ذمة قضية تصنيع مواد كيميائية من مواد مجهولة المصدر.وكان رئيس قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، قد تلقى معلومات بقيام صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذًا من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بالفناء، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوي مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمواد كحولية "مُعدة للبيع"– 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه في تركيبها الكحول المطهر، بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.