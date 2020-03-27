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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابتان جديدتان بكورونا بين صفوف القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:50 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أبلغت القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس المعدي بين القوات الأمريكية إلى 12 حالة، وأدى ذلك إلى إغلاق جزئي للقاعدة الأمريكية همفريز ببيونغ تيك.

وكانت حالة الإصابة الأخيرة لمجندة أمريكية مرابطة بقاعدة همفريز ببيونغ تيك على بعد 70 كيلومترًا جنوب سول، ومقاول مدني أمريكي، وفقًا للقوات الأمريكية،  حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت القوات الأمريكية أن هذه المجندة تعد ثانى حالة إصابة مؤكدة بين القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا. وهي تخضع حاليًا للحجر الصحي في ثكنة داخل المعسكر مصممة لعزل المصابين.

وأضافت: "أن المجندة قامت بزيارة عدة مواقع داخل المجمع العسكري لآخر مرة يوم الخميس الموافق 26 من مارس".

وأفادت القوات العسكرية، في بيان، قائلة: "القوات الأمريكية تتعقب حاليًا جميع من قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، كما تقوم بتعقيم جميع الأماكن التي زارتها المجندة المصابة".

وبعد التطورات الأخيرة أخذت القوات العسكرية "تدابير احترازية إضافية"، مثل غلق العديد من المرافق، وإيقاف وسائل النقل العام، وتقييد كل حركة باستثناء المهام الأساسية والاحتياجات الرئيسية.

وأوضحت القوات الأمريكية بكوريا قائلة: "تم تقييد التحرك في معسكر همفريز باستثناء الضروريات الأساسية فقط، أي الأمور المرتبطة بالطعام والحياة والصحة والأمن".

وحث الجنرال روبرت إبرامز، قائد القوات الأمريكية داخل البلاد، جميع الأفراد على الالتزام "باليقظة والحرص" والالتزام بتدابير مكافحة الفيروس، محذرًا من تهوين الوضع.

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