المصل واللقاح: المناعة خط الدفاع الأول ضد كورونا عند الشباب والأطفال

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة جدا خاصة في فئة الشباب والأطفال، موضحًا أن الحالات الحاملة للفيروس ولا تظهر عليها أعراض، يتم تقديم التغذية المناعية لها مع متابعتها لمدة 14 يومًا، حتى يتم شفائها.وأشار أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "النيل للأخبار"، إلى أن التغذية المناعية لمصابي كورونا تقوم على شرب سوائل دافئة، وتناول البروتين بكميات متوسطة، فضلًا عن تناول أطعمة تحتوي على زنك، وفيتامين سي، ودال، وذلك حتى تتم تقوية جهاز المناعة.وحذر رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، من تناول عقار "الهيدروكين" للوقاية من فيروس كورونا، حيث إنه لا يقي الإصابة من الفيروس، وله آثار جانبية خطيرة، منوها بأنه يتم تناوله في مراحل معينة من الإصابة.