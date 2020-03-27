الصحة السعودية: 1104 إجمالي إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1104 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثلت حالتان للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين في المملكة العربية السعودية إلى 35 حالة.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر في 23 مارس بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة السعودية أن "المخالطة المجمتعية للمصابين ما زالت ترصد"، وحذرت من استمرار هذا الأمر، فيما حثت الجميع على البقاء في المنازل.وأضافت: "ننصح الجميع بالابتعاد عن مواقع الازدحام وأن يستعينوا بالمنصات الإلكترونية لطلب المواد الغذائية".