ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1286

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد داخل باكستان ارتفع، اليوم الجمعة، إلى 1286 شخصًا، بعد ثبوت إصابة حالات جديدة في منطقتي السند وخيبر بختونخوا والعاصمة إسلام آباد.وأوضحت القناة أن إقليم السند الباكستاني، الواقع جنوبي شرقي البلاد، يشهد العدد الأكبر من الإصابات بـ440 حالة، يليه إقليم البنجاب المجاور للهند بـ419 حالة، مشيرة إلى أن الحالات الباقية تتوزع في أقاليم خيبر بختونخوا، وبلوشستان، وإسلام أباد، وجيلجيت بالتستان، وآزاد جامو، وكشمير الذي يشهد أقل عدد من المصابين بالفيروس.