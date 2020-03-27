«المونيتور» يشيد بمبادرة «الثقافة بين إيديك»

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بمبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية في التواصل مع جمهور المضطرين للجلوس في البيوت، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، وذلك للتغلب على إلغاء الحفلات ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكر الموقع أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وصفت المبادرة بأنها عبارة عن "خدمة ثقافية مجانية تقدم" جرعة فكرية وفنية وإدراكية "باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أشارت إلى أن القيام بذلك عبر الإنترنت سيسمح للناس حول العالم برؤية الإبداع المصري، ويمثل أيضًا إحدى خطوات التحول الرقمي التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها.ولفت الموقع بأنه امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات والحفلات الموسيقية، لجأ بعض الفنانين المصريين إلى تقديم عروضهم وحفلاتهم للجمهور أون لاين تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى.وأشار الموقع إلى إعلان فرقة "مسار إجباري" الغنائية عن إقامة حفلة أون لاين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعويضا لجمهوره، بسبب إلغاء الحفلات منعا للتجمعات؛ وذلك دعما لمجهودات الحكومة المصرية وحملات التوعية والوقاية من أجل التصدي لفيروس كورونا.كما أشار إلى مشاركة الفنان تامر عاشور في مبادرات الحفلات أونلاين وأعلن لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تقديمه لحفل غنائي أون لاين سيقوم بإعلان موعده خلال الأيام المقبلة.ونقل الموقع الأمريكي عن الناقدة الفنية حنان شومان قولها "تقدّم بلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم ثقافتها وتاريخها من خلال العروض والمتاحف الافتراضية، وسيكون أمرًا رائعًا أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات في هذا الصدد".