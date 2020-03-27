حصيلة كورونا تقترب من 25 ألف وفاة في العالم

أودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 24663 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الجمعة بالاستناد إلى مصادر رسمية.وثبتت رسميًا أكثر من 539360 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية للإصابات بالنظر إلى أنّ عددًا كبيرًا من الدول لا يجري الفحوص إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.ومن بين هذه الإصابات، ثمة 112200 إصابة سجّل شفاؤها.وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضررًا لناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 8165 وفاة من أصل 80539 إصابة.وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصا تماثلوا للشفاء.وتأتي إسبانيا بعد إيطاليا على هذا الصعيد، إذ سجّلت 4858 وفاة و64059 إصابة، ثم الصين مع 3292 وفاة (81340 إصابة)، تليها إيران مع 2378 وفاة (32332 إصابات) وفرنسا 1696 وفاة (29155 إصابة).و أعلنت هندوراس وفنزويلا ونيكاراغوا وأوزبكستان أولى الوفيات بفيروس كورونا على أراضيها.وأعلنت سانت كيتس ونيفيس عن تشخيص أولى الحالات.وسجّلت اوروبا الجمعة 16925 وفاة من أصل 292246 إصابة، وآسيا 3682 وفاة (101935 إصابات)، الشرق الأوسط 2437 وفاة (38896 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 1332 وفاة (89400 إصابة)، أميركا اللاتينية والكاريبي 182 وفاة (10056 إصابة)، إفريقيا 91 وفاة (3340 إصابة)، واوقيانيا 14 وفاة (3491 إصابة).وتستند هذه الحصيلة إلى الإعلانات الرسمية التي جمعتها مكاتب فرانس برس عبر العالم ومعطيات منظمة الصحة العالمية.