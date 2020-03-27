حالة وفاة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن تسجبل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي العدد لـ11 وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكدت صحة الاحتلال أن عدد المصابين بكورونا لديها بلغ 3035 حالة، حتى صباح اليوم الجمعة.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن هناك 500 جندى لديه سيعاونون أجهزة الشرطة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ تعليمات الإغلاق.على الجانب الآخر، أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى، فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة عن إصابة 9 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم داخل الحجر الصحي منذ البداية ولم يختلطوا بأحد من الخارج.