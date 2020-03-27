الأمم المتحدة: قلق إزاء تأثير كورونا على الملايين فى سوريا

قال يانس ليركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لديها قلق بالغ إزاء التاثير المحتمل لفيروس كورونا على الملايين في جميع أنحاء سوريا، لاسيما أكثر من 900 ألف شخص ما زالوا مشردين فى الشمال الغربى للبلاد.وأضاف ليركه في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أن الاكتظاظ يجعل من هؤلاء عرضة بشكل خاص إضافة إلى مواجهتهم الإجهاد البدني والعقلي والحرمان بسبب نقص السكن والغذاء والمياه النظيفة.ولفت المتحدث إلى أن التاهب والاستجابة الصحية في البلاد تعتبر منخفضة، وذلك في ظل أن نصف المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية هى من كانت تعمل بطاقتها فى نهاية العام الماضى 2019 بالإضافة إلى مغادرة آلاف المهنيين الصحيين للبلاد.من ناحية أخرى، وحول الوضع فى ليبيا، حذر المتحدث الأممي من أن أى تفش لوباء كورونا فى ليبيا سوف يطغى على قدرة المساعدات الإنسانية الممتدة بالفعل ولفت إلى أنه رغم أن الامم المتحدة تدعم السلطات الليبية فيما يخص جهود التأهب والاستجابة لفيروس كورونا، فإن هناك حاجة إلى تمويل إضافي على وجه السرعة لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية، وذكر ليركه أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من استمرار الأعمال العدائية فى طرابلس وحولها على الرغم من الوقفة الإنسانية المعلنة.وحول إيران قال المتحدث إن طهران تواصل التعامل مع ثلاث حالات طوارئ متزامنة وهى ارتفاع عدد حالات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الفيضانات وغزو الجراد، ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة أثرت على 11 مقاطعة إيرانية وأدت إلى وفاة 11 شخصًا فى الوقت الذى تهدد أسراب الجراد المناطق الزراعية فى ست محافظات.