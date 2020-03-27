رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: قلق إزاء تأثير كورونا على الملايين فى سوريا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:32 م
سوريا
سوريا
ا ش ا
طباعة
قال يانس ليركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لديها قلق بالغ إزاء التاثير المحتمل لفيروس كورونا على الملايين في جميع أنحاء سوريا، لاسيما أكثر من 900 ألف شخص ما زالوا مشردين فى الشمال الغربى للبلاد.

وأضاف ليركه في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أن الاكتظاظ يجعل من هؤلاء عرضة بشكل خاص إضافة إلى مواجهتهم الإجهاد البدني والعقلي والحرمان بسبب نقص السكن والغذاء والمياه النظيفة.

ولفت المتحدث إلى أن التاهب والاستجابة الصحية في البلاد تعتبر منخفضة، وذلك في ظل أن نصف المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية هى من كانت تعمل بطاقتها فى نهاية العام الماضى 2019 بالإضافة إلى مغادرة آلاف المهنيين الصحيين للبلاد.

من ناحية أخرى، وحول الوضع فى ليبيا، حذر المتحدث الأممي من أن أى تفش لوباء كورونا فى ليبيا سوف يطغى على قدرة المساعدات الإنسانية الممتدة بالفعل ولفت إلى أنه رغم أن الامم المتحدة تدعم السلطات الليبية فيما يخص جهود التأهب والاستجابة لفيروس كورونا، فإن هناك حاجة إلى تمويل إضافي على وجه السرعة لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية، وذكر ليركه أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من استمرار الأعمال العدائية فى طرابلس وحولها على الرغم من الوقفة الإنسانية المعلنة.

وحول إيران قال المتحدث إن طهران تواصل التعامل مع ثلاث حالات طوارئ متزامنة وهى ارتفاع عدد حالات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الفيضانات وغزو الجراد، ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة أثرت على 11 مقاطعة إيرانية وأدت إلى وفاة 11 شخصًا فى الوقت الذى تهدد أسراب الجراد المناطق الزراعية فى ست محافظات.

موضوعات متعلقة

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الحكومة: لا صحة لوقف «تكافل وكرامة» لتوفير مخصصاته لمواجهة كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

ماذا قال أصحاب المخابر والبقالة والصيادلة عن العمل وقت الحظر؟

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

100 حكاية وحكاية من التاريخ.. هنا ظهر «المهدي المنتظر » منذ 300 عام

480 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة «الثقافة»

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»