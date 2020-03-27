«يشكان فى بعضهما».. زوجة تقتل زوجها طعنًا فى القليوبية

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة بسبب قيام ربة منزل بطعن زوجها بالسكين عدة طعنات حتى الموت فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما وشكهما فى بعضهما تم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، بلاغا يفيد بورود إخطار من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بورود إشارة من المستشفى بوصول "م. س. ا " 31 حارس أمن جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى الصدر.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات فى الصدر وتوصلت التحريات إلى أن وارء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، حيث طعنته بالسكين بسبب خلافاتهما المستمرة لشكهما فى بعضهما البعض.كما توصلت التحريات إلى أن الزوجة طعنته قبل ذلك بسيخ حديد ولم يقم بتحرير محضر ضدها واكتفى بطلاقها، إلا أنه قام بردها إلى عصمته مرة أخرى وتجددت الخلافات بينهما فقامت بقتله هذه المرة.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الزوجة وتدعى "ا. م" 29 سنة، ربة منزل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعةوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.