ضبط عاطل حول منزله لورشة أسلحة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل لإدارته ورشة تصنيع أسلحة داخل منزله.تلقت مباحث قسم شرطة الجيزة معلومات بقيام عاطل بتصنيع الأسلحة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبمداهمة وكر المتهم، تمكنت القوات من القبض عليه، وعثر بحوزته على 3 قطع سلاح، وأدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.