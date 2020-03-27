الأمن يوفر سيارة لنقل مواطن عائد من السفر وقت الحظر (فيديو)

عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد قيام الأجهزة الأمنية في قنا بتوفير سيارة لنقل مواطن وأسرته لمنزلهما، بعد عودتهما من السفر في وقت تطبيق حظر التجول.وأوضح الفيديو مساعدة العناصر الأمنية للمواطن في وضع حقائبه في السيارة، وبدوره توجه المواطن بالشكر لهم، قائلا: "متشكرين يا باشا".وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 130 حالة.