20% من الروس المصابين بكورونا التقطوا العدوى داخل البلاد

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم الجمعة، أن حوالي 20 % من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصيبوا داخل البلاد.وقالت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا: "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم، هناك 20% من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا البلاد".. حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.ووفقًا لغرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليمًا.