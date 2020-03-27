20% من الروس المصابين بكورونا التقطوا العدوى داخل البلاد
الجمعة 27/مارس/2020 - 02:27 م
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أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم الجمعة، أن حوالي 20 % من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصيبوا داخل البلاد.
وقالت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا: "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم، هناك 20% من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا البلاد".. حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
ووفقًا لغرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليمًا.
وقالت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا: "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم، هناك 20% من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا البلاد".. حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
ووفقًا لغرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليمًا.