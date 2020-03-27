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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيسكوف»: توافق فى قمة الـ20 على التعاون الدولى لمكافحة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:26 م
بيسكوف
بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين الافتراضية، ساد جو من التوافق على ضرورة التعاون الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "جرى تبادل مفصل للآراء.. ساد جو من التوافق على عدم وجود طريق آخر لمكافحة فيروس كورونا، إلا عن طريق التعاون الدولي، وضرورة تعزيز منظمة الصحة العالمية وتقوية إمكانياتها مستقبلا، والفهم المشترك لخطورة الوضع وضرورة التعاون المشترك".

وأضاف: "لقد كانت هذه المرة الأولى عندما استُخدمت هذه الصيغة (فيديو كونفرانس). ويجب أن نقول إنه وحرفيا، كل من أدلى بكلمة قيّم عاليًا هذه المبادرة من المملكة العربية السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، "جائحة" الـ542 ألف شخص في 176 بلدا وإقليما، على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 24 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 124 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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