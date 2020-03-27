فصل التيار الكهربائي عن الأقصر غدًا

أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، عن بعض المناطق بأنحاء المدينة، اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد السبت وحتى 12 ظهرًا للقيام بأعمال صيانة.وتضم المناطق المتأثرة بالفصل 17 منطقة، هي "منطقة مركز شرطة إسنا- شارع البحر- مجلس مدينة إسنا- المحكمة- شارع الخضري- المطحن- عزبة الخزان- الشيخ سعد- الجبل- المنشية- عزبة صقر- جسر السيالة- الري- الشركة الإيطالية- منطقة المستشفى القديمة- القرايا- ساحل القرايا".