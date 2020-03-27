فصل التيار الكهربائي عن الأقصر غدًا
الجمعة 27/مارس/2020 - 02:25 م
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أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، عن بعض المناطق بأنحاء المدينة، اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد السبت وحتى 12 ظهرًا للقيام بأعمال صيانة.
وتضم المناطق المتأثرة بالفصل 17 منطقة، هي "منطقة مركز شرطة إسنا- شارع البحر- مجلس مدينة إسنا- المحكمة- شارع الخضري- المطحن- عزبة الخزان- الشيخ سعد- الجبل- المنشية- عزبة صقر- جسر السيالة- الري- الشركة الإيطالية- منطقة المستشفى القديمة- القرايا- ساحل القرايا".
وتضم المناطق المتأثرة بالفصل 17 منطقة، هي "منطقة مركز شرطة إسنا- شارع البحر- مجلس مدينة إسنا- المحكمة- شارع الخضري- المطحن- عزبة الخزان- الشيخ سعد- الجبل- المنشية- عزبة صقر- جسر السيالة- الري- الشركة الإيطالية- منطقة المستشفى القديمة- القرايا- ساحل القرايا".