«واشنطن بوست»: مصر شاركت اليونسكو فى تدابير التعليم عن بعد

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على تعليق الدراسة في معظم دول العالم، ما جعل ما يقرب من 1.4 مليار طفل، أي ما يقرب من 80% من أطفال العالم بعيدًا عن مدارسهم بسبب انتشار فيروس كورونا، مع وجود 60 مليون معلم في المنزل.وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومقرها باريس، إن المدارس في 140 دولة أغلقت في حين يسعى مسئولو التعليم إلى توسيع نطاق الإجراءات لمساعدة الأطفال والآباء على التعامل مع التحول السريع إلى التعلم من المنزل.وأوضحت الصحيفة أنه، حتى مساء أمس الخميس، كان هناك أكثر من نصف مليون حالة مؤكدة من الفيروس الجديد حول العالم، مع أكثر من 22 ألف حالة وفاة، بما في ذلك 1000 حالة على الأقل في الولايات المتحدة.وتابعت أن الحياة العامة في معظم البلدان توقفت تقريبًا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، وقالت "اليونسكو" إن حوالي 1.37 مليار طالب خارج المدرسة في جميع أنحاء العالم.وفي اجتماع افتراضي لليونسكو هذا الأسبوع، ناقشت مجموعة مخصصة من وزراء التعليم من 11 دولة من كل من كوستاريكا وكرواتيا ومصر وفرنسا وإيران وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيجيريا وبيرو والسنغال، الجهود المبذولة لمواصلة التعليم مع المدارس والتحديات المقبلة، في معظم الأماكن ينتقل التدريس من الفصل الدراسي إلى الإنترنت، حيث تستخدم البلدان التليفزيون لتقديم الدروس للطلاب وتدريب المعلمين.