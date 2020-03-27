الكنيسة تنفي انعقاد المجمع المقدس لبحث ترتيبات عيد القيامة

نفي القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تم تداوله بشأن انعقاد جلسة المجمع المقدس غدا السبت.وقال المتحدث الرسمي للكنيسة، في بيان له، أنه بشأن ما تم تداوله الساعات القليلة الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي وما ردده البعض عن ترتيبات الصلاة في أسبوع "البصخة" وعيد القيامة، صادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ننوه إلى أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وتابع: ندعو الجميع إلى عدم الترويج لأي أخبار إلا التي تصدر من خلال الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قد اجتمعت السبت الماضي لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).وأصدرت اللجنة بيانًا قررت فيه غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة لمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر، وكذلك قاعات العزاء، واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.