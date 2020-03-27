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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة: استمرار تطهير وتعقيم أماكن التجمعات والمواقف

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:22 م
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار عمليات تطهير كل أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكل مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات.. لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكل المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شدد راشد على توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.. موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأي مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة، خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكل الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى العاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكيد على عدم إقامة أي أسواق أسبوعية بنطاق كل منها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين وإزالة تلك الأسواق ومنع إقامتها.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يخص نظافة الشوارع.

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