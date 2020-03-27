الجيش الإسرائيلى يدفع بـ500 جندى لمواجهة كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك 500 جندي، سيعاونون أجهزة الشرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مهام الـ500 جندي تبدأ، الأحد المقبل، وتشمل معاونة أجهزة الشرطة في تنفيذ عمليات الإغلاق، وتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3035 حالة، بالإضافة إلى 10 وفيات.على جانب آخر، أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الخميس، إصابة 9 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم داخل الحجر الصحي منذ البداية ولم يختلطوا بأحد من الخارج.