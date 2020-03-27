«شئون اللاجئين»: قلق بالغ إزاء مجتمعات النازحين ومضيفيهم باليمن

أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين على لسان المتحدث باسمها أندريه ماهيسيتش فى مؤتمر صحفى فى جنيف، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء الخطر المتزايد الذي قد يتعرض له النازحون ومضيفوهم في اليمن من فيروس كورونا، وذلك في ظل وضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية الصعبة.وقال المتحدث إن تصاعد القتال في أنحاء محافظات الجوف ومأرب وصنعاء في شمال اليمن منذ يناير أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص إلى مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها وأشار إلى أن النازحين الجدد هم من بين 750 ألفًا تتم استضافتهم الآن في محافظة مأرب.وأضاف المتحدث نقلًا عن ماهيسيتش أنها مع استمرار تدفق الآلاف إلى مدينة مأرب والمناطق المحيطة بحثًا عن الأمان فإن الاحتياجات الإنسانية تتراكم بسرعة وتتجاوز قدرات الخدمات الأساسية والمساعدة، محذرًا من أن وجود النازحين في مواقع مزدحمة مؤقتة مع بعض العائلات التي تشترك في خيمة واحدة فقط يعرضهم لخطر داهم في حال أي انتشار لفيروس كورونا.ونوه المتحدث بأن المنظمة الدولية وشركاءها المحليين يقومون بإشراك مجتمع اللاجئين والنازحين في اليمن حتى يدركوا المخاطر ويمكنهم حماية أنفسهم بشكل أفضل.أكدت المفوضية أن الحل السلمي للصراع في اليمن هو وحده القادر على وقف المزيد من المعاناة.