حملات أمنية مكبرة لشرطة المسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، لحماية البيئة والمسطحات المائية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (3 مخازن أسمدة ومبيدات – 2 محل أعلاف – 1 مدشة أعلاف) بإجمالى كمية وزنت 52،5 طن أسمدة – 15،7 طن أعلاف حيوانية وداجنة – 3 طن و119 لتر منتج نهائى"مبيدات آفات حشرية" بمخالفات " مجهولة المصدر، بدون ترخيص، وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.وفى مجال مكافحة الضوضاء تم ضبط قضية "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح" بالمخالفة لقانون البيئة.وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 78 قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط 28 قضية عبارة عن إلقاء مخلفات.وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 4 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.