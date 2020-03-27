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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:17 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
هبه محمد
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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأعلنت الحكومة البريطانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن رئيس الوزراء سيستمر في مباشرة مهامه، رغم إصابته بفيروس كورونا، ‏وأضافت الحكومة أن جونسون يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بكورونا.

وتعهدت السلطات البريطانية، بدفع 210 ملايين جنيه استرليني للتحالف الدولي، بهدف تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد والمنتشر في جميع أنحاء العالم.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين الماضي، إغلاقا عاما في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص في البلاد.

وفي إطار هذا الإجراء، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جدًا، مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يوميًا، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة.

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