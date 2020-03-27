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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: الصحة العالمية أشادت بشفافية بكين فى التعامل مع كورونا (فيديو)

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:15 م
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
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قال الدكتور جاد رعد، الباحث في الشئون الصينية، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بما قامت به الصين من تعاون وشفافية فيما يتعلق بإطلاع شعوب العالم بتطورات فيروس كورونا لحظة بلحظة.

وأكد جاد رعد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، بداية من انتشاره بالمضمون وسرعة تفعيل كل الإجراءات للحد من انتشاره، ومساعدة بلدان دول العالم وذلك على عكس أمريكا التى تنتهج طريقة الرد بتوجيه اتهامات دون أدلة وبراهين.

وأوضح الباحث في الشئون الصينية، أن اتهامات ترامب ضد الصين ليس لها أساس من الصحة، منوها بأن الصين لا تهتم مطلقأ بكل الانتقادات الموجهة إليها فيما يخص أزمة انتشار فيرور كورونا، وتهتم فقط بكل بيانات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الاهتمام بسرعة الإعلان عن المصل الجديد لعلاج فيروس كورونا المستجد.

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