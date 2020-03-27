رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات بالوحدات التنفيذية

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:13 م
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
حسن كامل - راندا التوني
طباعة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشورا عاما بشأن سداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة "مأموريات مكاتب" دخل- قيمة مضافة، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالى 2019- 2020.

وصرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن إصدار هذا المنشور جاء بناء على موافقة وزير المالية وفى ضوء قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 719 و768 لسنة 2020 والكتاب الدورى رقم 3 9878 بتاريخ ٢٤-٣-٢٠٢٠ والصادر بشأن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى يجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وتماشيًا مع تطوير الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار هذا الفيروس، وكذلك سياسية الدولة فى التيسير على الممولين، نظرًا لاقتراب انتهاء مدة أجل تقديم الإقرارات الضريبية والعمل على سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وكذلك فى ضوء ما أصدره محافظ البنك المركزى المصرى من تحديد فترة العمل بالبنوك للجمهور من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، مما سيترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حاليًا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية، وبالتالي سيكون مربوطا بضرورة إدخال رقم التسجيل الضريبي، ويأتى ذلك تيسيرًا على الممولين، وحرصًا من المصلحة على الحد من الزحام وتقليل التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

"قرارات التربية والتعليم" إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

منوعات

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب الكويت

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

480 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة «الثقافة»

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»