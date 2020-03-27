طقس السبت: لطيف نهارًا بارد ليلًا.. القاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا السبت، في القاهرة الكبرى: لطيفا نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري: لطيف نهارا باردا ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للبرودة نهارا باردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا ورياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وفي شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا نهارا وباردا ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 13 22شبين الكوم 13 22طنطا 13 21دمنهور 13 20الإسكندرية 14 19بلطيم 14 20مطروح 12 18السلوم 10 20سيوة 12 21بورسعيد 14 20دمياط 12 19الزقازيق 13 22الإسماعيلية 11 24السويس 13 24العريش 12 20رفح 12 19رأس سدر 16 22نخل 11 22نويبع 17 24طابا 14 22كاترين 08 19الطور 17 25شرم الشيخ 19 26الغردقة 19 27مرسى علم 19 27الفيوم 13 23بنى سويف 13 23المنيا 14 23أسيوط 14 24سوهاج 15 26قنا 16 28الأقصر 16 30أسوان 18 31أبوسمبل 19 30الوادى الجديد 15 28شلاتين 17 30أبو رماد 18 29حلايب 18 28