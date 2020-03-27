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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس السبت: لطيف نهارًا بارد ليلًا.. القاهرة 22

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:11 م
الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا السبت، في القاهرة الكبرى: لطيفا نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري: لطيف نهارا باردا ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للبرودة نهارا باردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا ورياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وفي شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا نهارا وباردا ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 13 22
شبين الكوم 13 22
طنطا 13 21
دمنهور 13 20
الإسكندرية 14 19
بلطيم 14 20
مطروح 12 18
السلوم 10 20
سيوة 12 21
بورسعيد 14 20
دمياط 12 19
الزقازيق 13 22
الإسماعيلية 11 24
السويس 13 24
العريش 12 20
رفح 12 19
رأس سدر 16 22
نخل 11 22
نويبع 17 24
طابا 14 22
كاترين 08 19
الطور 17 25
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 19 27
مرسى علم 19 27
الفيوم 13 23
بنى سويف 13 23
المنيا 14 23
أسيوط 14 24
سوهاج 15 26
قنا 16 28
الأقصر 16 30
أسوان 18 31
أبوسمبل 19 30
الوادى الجديد 15 28
شلاتين 17 30
أبو رماد 18 29
حلايب 18 28

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