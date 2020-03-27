بكين: قانون أمريكا حول تايوان انتهاك لـ«صين واحدة»

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن معارضتها الشديدة لقانون "تايبيه 2019"، معتبرة أنه ينتهك بشدة مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانج"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس على قانون "تايبيه 2019".وقال شوانج إن القانون يعوق بشكل صارخ الدول الأخرى عن تطوير علاقات طبيعية مع الصين، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح أخطائها، وعدم وضع القانون محل التنفيذ، أو عرقلة التبادلات بين الصين والدول الأخرى"، محذرًا من أن الصين ستتخذ تدابير مضادة حال عدم تصحيح ذلك.