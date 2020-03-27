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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مطروح: الدفع بسيارات رش المطهرات بشوارع القرى

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:10 م
سيارات رش المطهرات
سيارات رش المطهرات
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح عن الدفع بسيارات رش المطهرات بشوارع القري التابعة للمدينة من رأس الحكمة شرقا حتي حلازين غربا في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "المعداوي" بأنه تم توزيع المتطوعين من على التمراكزت الـ4 شرقا وغربا وجنوبا لرش السيارات بالمطهرات بالإضافة الي تعقيم محطة السكة الحديد والقطارات المغادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه جار تطهير الموقف 2 والأتوبيسات التي ستغادر من مطروح، بالإضافة إلي تعقيم سيارات السيرفيس بنطاق المدينة.

وتابع أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدفع بسيارات لتطهير شوارع القري جميع أنواع السيارات لمواجهة فيروس كورونا.
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح

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