رئيس مطروح: الدفع بسيارات رش المطهرات بشوارع القرى

أعلن اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح عن الدفع بسيارات رش المطهرات بشوارع القري التابعة للمدينة من رأس الحكمة شرقا حتي حلازين غربا في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأضاف "المعداوي" بأنه تم توزيع المتطوعين من على التمراكزت الـ4 شرقا وغربا وجنوبا لرش السيارات بالمطهرات بالإضافة الي تعقيم محطة السكة الحديد والقطارات المغادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه جار تطهير الموقف 2 والأتوبيسات التي ستغادر من مطروح، بالإضافة إلي تعقيم سيارات السيرفيس بنطاق المدينة.وتابع أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدفع بسيارات لتطهير شوارع القري جميع أنواع السيارات لمواجهة فيروس كورونا.