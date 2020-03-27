23 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 391 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7 حالات.وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.