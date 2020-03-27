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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المصريون قادرون على تحويل محنة كورونا إلى منحة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:09 م
هشام الحصرى
هشام الحصرى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شارك هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، في اجتماع وزير الزراعة مع مجموعة المصدرين بناء على تكليف القيادة السياسية، لبحث تداعيات فيروس كورونا، على النشاط الزراعي والصادرات واليات تخطى المرحله الحالية والمقبلة.

وقال "الحصرى" في تصريح للمحررين البرلمانين، إنه تم بحث تعظيم استفاده المنتجين الزراعيين واصحاب الأنشطة الانتاجيه من مبادرات البنك المركزى المصرى خلال تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد فيروس كورونا، وأيضا تم استعراض اليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعيه وغيرها.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بالدعوة للاجتماع الذى يؤكد مساندة الدولة للفلاح في تلك الظروف وحرصها على زيادة الإنتاج الزراعى، وتقديم التسهيلات والدعم للقطاع المهم، مشيرا إلى ان وزير الزراعة استمع للمشكلات التى تواجه التصدير، وتواصل مع المسئولين المعنيين بالتصدير وتم الاتفاق على ازالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.

وقال النائب إن المصريين قادرون على تحويل أزمة فيروس كورونا، من محنة إلى منحة، حال التزامهم بالإجراءات الوقائية والإحترازية من الفيروس، مشيرا إلى ان الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم بسبب الفيروس، يمكن ان تصب في صالح مصر.

وأضاف أن الازمة الاقتصادية يمكن ان تجلعنا نتصدر العالم في إنتاج بعض المحاصيل، التي كانت تنافسنا فيها دول أخرى.

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