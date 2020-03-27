ضبط 805 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ مجال تنفيذ الأحكام 805 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة: 153 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 449 أحكام غرامات، 169 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.